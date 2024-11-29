Bilecik İl Özel İdaresi 2025 Yılı Bütçesi 644 Milyon Lira Olarak Belirlendi

Bilecik İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi, 644 milyon lira olarak belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bütçe görüşmeleri Vali Şefik Aygöl'ün başkanlık ettiği İl Genel Meclisi Toplantısı'nda yapıldı.

Görüşmelerin ardından ulaşım, altyapı, eğitim, sağlık, tarım ve sosyal projeler gibi alanlarda kullanılacak İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi, 644 milyon lira olarak kabul edildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, bütçenin şehre ve vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bilecik'e her alanda en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Aygöl, "İl Genel Meclisi üyelerimiz, birlik ve beraberlik içinde bütçeyi kabul ettiler. Kendilerine şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Birliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.