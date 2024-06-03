Bilecik İl Müftülüğü 4-6 Yaş Kuran Kursu Yılsonu Etkinliği

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kuran Kursu yılsonu etkinliği düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Erhun, Kayıboyu Kuran Kursunda düzenlenen programda, 4-6 yaş gurubu Kuran Kurslarını, Diyanet İşleri Başkanlığının önemsediğini vurguladı.

Halkın içtenlikle sahiplendiği güzide eğitim kurumlarımızdan olduğunu ifade eden Erhun, "Bu yıl ilimiz genelinde 690 öğrencimiz 4-6 yaş gurubu Kuran kurslarımızda eğitim gördü. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda daha da arttıracağız inşallah. Kurslarımızda yavrularımızın öğrendikleri bilgiler onlara bir ömür boyu lazım olacak bilgilerdir. Bir ömür abdest alacak, namaz kılacaklar ve bir ömür oruç tutacaklar. Bir ömür burada öğrendikleri haram ve helal kavramlarını hayatlarında tatbik edecekler. Ne kadar iftihar etsek azdır." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahi dinletisiyle devam eden program, çocuklara belgelerinin verilmesiyle sona erdi.