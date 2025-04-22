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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gölpazarı ve Söğüt'ü Ziyaret Etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gölpazarı ve Söğüt'ü Ziyaret Etti
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerine yaptığı ziyarette, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve okul müdürleri ile bir araya geldi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Gölpazarı ve Söğüt ilçelerine ziyarette bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Şimşek'in ilçe milli eğitim müdürlükleri ziyaretleri kapsamında Gölpazarı ve Söğüt ilçesinde, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada Şimşek'in ilçelerde görev yapan okul müdürleri ile de bir araya geldiği belirtildi.

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Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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