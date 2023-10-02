Bilecik İl Jandarma Komutanlığından Eğitim ve Denetim Hamlesi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca eğitim ve denetimler aralıksız devam ediyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun çerçevesinde, jandarma bölgesindeki 34 işyeri ve 352 özel güvenlik görevlisi eğitim ve denetime tabi tutuldu. Yapılan denetimlerde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik görevlilerine görevli oldukları iş yerlerinde meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kasten yaralama, saldırı, sabotaj gibi olayların önlenmesi adına yapılacak müdahaleler ve yakalama, zor kullanma yetkileri hakkında eğitim verildi. Bilecik İl Jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için eğitim ve denetimlere aralıksız olarak devam ediyor. - BİLECİK