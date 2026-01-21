Haberler

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vanlı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, 2025 yılına damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Vanlı, çeşitli kategorilerde en iyi fotoğrafları seçti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vanlı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Vanlı, "Portre"de Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Vanlı, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" karelerine oy verdi.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

