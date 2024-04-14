Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı Seçimleri Gerçekleştirildi
Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi.
İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde AK Parti'den Ramazan Kurtulmuş ve CHP'den İsmail Hakkı Elmas aday gösterildi.
Yapılan gizli oylamada Kurtulmuş 11 oy, Elmas 10 oy alırken, 1 oy ise boş çıktı. 11 oy alan Kurtulmuş, İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildi.
Meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçimlerinde de İYİ Parti'den Orhan Uğur 12 oy alarak meclis birinci başkan vekili ile MHP'den Osman Pazvant 12 oy alarak meclis ikinci başkan vekili seçildi.