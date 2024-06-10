Üye Girişi
Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden Asayiş ve Uygulama Operasyonları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, mayıs ayında gerçekleştirdiği asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve trafik uygulamaları hakkında bilgi verdi. 736 olaydan 78 faili meçhul olayın aydınlatıldığı, 342 şüpheliden 32'sinin gözaltına alındığı ve 20 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mayıs ayında meydana gelen 736 olaydan 78 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi.

Söz konusu olaylarda 342 şüpheliden 32 şüphelinin gözaltına alındığı, 18 kişinin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıkları ve 20 kişiye 57 bin 525 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Bilecik 1. Amatör futbol müsabakalarında yaşanan olaylara karışan 75 kişiden 7'sinin çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, şahısların tamamına seyirden men uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, uygulamalar ve operasyonlar hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yönelik çalışmalarda toplam 7 şahıs ile ilgili olarak operasyon düzenlenmiş, şahıslar alınan şüpheli ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştır. Ayrıca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturması kapsamında eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 şüpheli tutuklanmıştır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 adet düzenlenen operasyonlarda gözaltına 35 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonlarda, 158,73 gram sentetik kannabinoid, 83,62 gram esrar, 16,50 gram Metamfetamin, 8 adet sentetik ecza maddesi ile assas terazi, öğütücü ve 5 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirilmiştir."

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser görünümü verilmiş kitap formunda obje, 2 adet pirinç çubuk, el detektörü, elektrikli mini vinç ve kazma ile 69 adet telefon, 22 bin 480 dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Yolsuzlukla mücadele suçları kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince de göçmen kaçakçılığında 11 yabancı uyruklu sınır dışı işlemleri yapılmıştır. Trafik kontrollerinde de 90 ayrı noktada 2 bin 85 adet trafik uygulaması yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Narkotik Bilecik trafik Terör Trafik Kaçakçılık Spor Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title