Bilecik haberleri! Pazaryeri'nde köpeğe çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Gelen Bilecik haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yüzbaşı Mahallesi Bursa Caddesi'nde Zeki Ö. idaresindeki motosiklet, yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü, başından yaralandı. Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Zeki Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Öztosun Bilecik Bursa Güncel Haberler

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