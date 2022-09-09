Bilecik haberleri! Pazaryeri'nde köpeğe çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Gelen Bilecik haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yüzbaşı Mahallesi Bursa Caddesi'nde Zeki Ö. idaresindeki motosiklet, yola çıkan köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü, başından yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Zeki Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Öztosun - Güncel