Aniden yola fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
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Bilecik'te kaldırımda oynarken aniden yola fırlayan 2 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Bilecik'te kaldırımda oynarken aniden yola fırlayan 2 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Teraki Sokak üzerinde seyir halindeki Erdem H. 11 ABG 763 otomobil, kaldırımda oynadığı esnada aniden yola fırlayan 2 yaşındaki Fatma T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanırken, çocuğu otomobil sürücüsü hastaneye götürdü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel