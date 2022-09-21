Aniden yola fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı Güncel Haberler Bilecik'te kaldırımda oynarken aniden yola fırlayan 2 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı. Bilecik'te kaldırımda oynarken aniden yola fırlayan 2 yaşındaki çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Teraki Sokak üzerinde seyir halindeki Erdem H. 11 ABG 763 otomobil, kaldırımda oynadığı esnada aniden yola fırlayan 2 yaşındaki Fatma T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanırken, çocuğu otomobil sürücüsü hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İsmetpaşa Mahallesi Bilecik 3. Sayfa Güncel Haberler

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