Bilecik haberleri: Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Bilecik yerel gündem haberine göre Bilecik'te otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bilecik'te otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bilecik Yenişehir kara yolunda seyreden Sinan S. (43) idaresindeki 16 RB 773 plakalı otomobil, yolun 36'ncı kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü Sinan S, oğlu Resul S. (17) ile Beşir El A. (26) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever Yenişehir Bilecik Güncel Haberler

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