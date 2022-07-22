Bilecik haberleri! Bilecik'te otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik haberleri... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aynı istikamette seyreden otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aynı istikamette seyreden otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Evren A. idaresindeki 41 NH 951 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde aynı yönde seyreden Ahmet D. yönetimindeki 11 DZ 429 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, savrularak refüjde bulunan telefon direği ve ağaçlara çarpan araçlarda bulunan Ahmet D, Helin D. ve Evren A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Helin D'nin hayati tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel