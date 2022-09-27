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Bilecik haberleri: Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

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Bilecik haberleri: Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Bilecik haberi... Bilecik'te bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bilecik'te bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tevfikbey Caddesi'ndeki iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Çevredekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Su ve mama verilen kedi, Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik İtfaiye kedi Güncel Haberler

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