Bilecik haberleri: Bilecik'te dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Bilecik haberler... BİLECİK'te aniden bastıran dolu ve yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili bazı alanlarda zarar meydana geldi.

BİLECİK'te aniden bastıran dolu ve yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili bazı alanlarda zarar meydana geldi.

Bilecik'te hava sıcaklığı 20 dereceye düşerken aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar şayadı. Bilecik Belediyesi ekipleri yağmurun etkili olduğu sokaklarda su tahliyesi çalışmalarına başladı. Dolu yağışının ardında bir çok sürücü aracında oluşan hasarı incelerken, dolu yağışının bazı ekili alanlara zarar verdiği belirtildi.Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yağışlara karşı dikkatli olunması ikonusunda uyarı yapılarak, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.