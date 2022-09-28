Bilecik haberleri: Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Bilecik haberler... Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Osmangazi Mahallesi D160-02 ile Çevre Sokak kesişiminde 26 KR 523 plakalı motosiklet sürücüsü Alperen Ş. (23), seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Baklacı Osmangazi Bilecik Güncel Haberler

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