Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik haberleri: Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik haberleri: Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik haberler... Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi D160-02 ile Çevre Sokak kesişiminde 26 KR 523 plakalı motosiklet sürücüsü Alperen Ş. (23), seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü ise yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Osmangazi Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title