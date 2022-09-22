Bilecik haberleri... Bilecik'te devrilen aracın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Gelen Bilecik haberlerine göre Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Bilecik'ten Bozüyük ilçesi istikametine seyreden Uğur A. yönetimindeki 11 UA 702 plakalı kamyonet, Osmangazi Mahallesi TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan taşa çarptı, ardından savrulup karşı şeride geçerek devrildi. Uğur A'nın yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Bilecik istikametine tek şeritten sağlanan trafik, kazalı aracın çekilmesi sonrası normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Uğur Baklacı Osmangazi Bozüyük Bilecik Güncel Haberler

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