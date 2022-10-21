Bilecik haberleri! Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiasıyla ilgili davanın tutuklu sanığı tahliye edildi

Bilecik haberine göre Rüşvet iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Semih Şahin ile eski Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin yargılanmasına devam edildi.

Rüşvet iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Semih Şahin ile eski Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin yargılanmasına devam edildi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Selçuk E. ve tutuksuz sanık Semih Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ederek, beraat talebinde bulundu. Selçuk E. tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selçuk E'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine hükmederek duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

Rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, AVM satışı için ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiaları üzerine, 19 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin ise CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 14 Haziran'da partiden ihraç edilmişti.

Selçuk E. ve Semih Şahin hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.