Bilecik haberi | Osmaneli Belediyesi 3 bin kişiye aşure dağıttı

Bilecik haber... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin, 3 bin kişiye aşure dağıttı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Kaymakam Vekili Öznur Güler ve Belediye Başkanı Münür Şahin, 3 bin kişiye aşure dağıttı.

Belediye binası önünde aşure dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet eden Güler, muharrem ayının dayanışma, paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Güler, "Halkımızın, vatandaşımızın, yurttaşımızın dostça kardeşçe yaşamalarını, ekmeğini paylaşabilmesini istiyoruz. O yüzden geleneğimiz gereği aşure dağıtımını gerçekleştirdik. Hem de cuma günü güzel bir havada vatandaşlarımızla birlikte olduk. Allah kabul etsin inşallah." dedi.

Belediye Başkanı Şahin ise aşurenin barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Muharrem ayının kutsiyetine değinen Şahin, "Vatandaşlarımızla kucaklaştığımız ve bir arada olduğumuz, önemi ve anlamı büyük bir gün. Bu paylaşımı hep birlikte yaşamaktan mutlu olduk." diye konuştu.

Osmaneli Belediyesinin düzenlediği aşure dağıtımına, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.