Bilecik haberi... Bozüyük'te asayiş Güncel Haberler Bilecik haberleri: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Dodurga beldesi istikametinden ilçe merkezine seyreden Osman T. idaresindeki 11 AL 538 plakalı otomobil, Karaağaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya savruldu. Kazada, sürücü Osman T. ile aynı araçta bulunan Osman C. ve İsmail T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozüyük'te iş yeri yangını Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeni Mahalle'de Kubilay A'ya ait 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Kadir İnci Dodurga Bilecik Bozüyük Güncel Haberler

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