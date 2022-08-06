Bilecik haberi! Bilecik'teki Bozcaarmut Göleti doğaseverlerce ziyaret ediliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, hafta sonları ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçeye bağlı Bozcaarmut köyü yakınlarında bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı gölet, temiz havasıyla ziyaretçilerine adeta huzur veriyor.

Gölet, güzel manzarası ve ulaşım kolaylığı sebebiyle kentin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları tarafından tercih ediliyor.

Doğaseverler, günübirlik kamp imkanı sunan gölet çevresinde yürüyüş yapıyor.

Gölete gelen ziyaretçilerden Ekrem Cebe, AA muhabirine, bölgenin atmosferinden çok etkilendiğini söyledi.

Arkadaşıyla birlikte Eskişehir'den bölgeye geldiğini anlatan Cebe, "Yıllardan beri takip ettiğimiz, gelmek istediğimiz bir yerdi. Nasip bugüneymiş. Havası ve manzarası çok güzel, oksijenden adeta başımız döndü. Manzarası tam fotoğraf çekmelik. Ulaşımı kolay. Uzak mesafe bile olsa gelip görmeye değer bir yer." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf çekimi için Bozcaarmut Göleti'ni tercih eden Oğuz Gürcan da sünnet düğünü çekimleri için gölete geldiklerini dile getirdi.

Göletin doğasına ve yansımalarına hayran kaldıklarını dile getiren Gürcan, "Sünnet düğünümüz vardı, fotoğraf çekinmek için civarlarda en güzel yerin Bozcaarmut olduğunu düşündük ve buraya fotoğraf çekimine geldik." diye konuştu.