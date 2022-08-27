Bilecik haberi: Bilecik'te tünel içindeki kaldırıma çarpan cipteki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Bilecik haberler... Bilecik'te, Osmangazi Tüneli'nde seyreden cipin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı. Bilecik'te, Osmangazi Tüneli'nde seyreden cipin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı. D-650 kara yolunda Sakarya'dan Bozüyük istikametine ilerleyen S.A. (45) yönetimindeki 59 JB 445 plakalı cip, Osmangazi Tüneli'nde kontrolden çıkması sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Kazada, araçta bulunan E.İ.A. (15) ve Ö.T. (11) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever Osmangazi Bozüyük Sakarya Bilecik Güncel Haberler

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