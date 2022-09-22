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Bilecik haberi! Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı

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Bilecik haberi! Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 6 ton hububat alımı yaptı

Gelen Bilecik haberine göre Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) 6 bin ton hububat alındığını bildirdi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) 6 bin ton hububat alındığını bildirdi.

Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada, TMO'nun merkez ve Gölpazarı ilçesinde açtığı alım noktasında son 10 yılda alınan hububat ortalamasının üzerine çıktığını kaydetti.

Bilecik'te TMO'nun yılda ortalama 600 ton hububat alındığını belirten Kızılkaya, "2022'de 6 bin tona yükselmiştir. Ülkemizin refahı ve gelişimi için istikrarla üreten çiftçilerimize bu yıl yapılan 37 milyon 937 bin lira ürün ödemesine ek 5 milyon 932 bin lira prim ödemesi yapılacak. Bu sayede üretme azminde olan çiftçilerimize devletimiz güzel bir destek sunmuş oluyor. Devletimizin her daim üretenin yanındadır ve destekçisidir. Ürettikçe güzel ülkemiz kazanacak, Bilecik'imiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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