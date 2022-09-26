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Bilecik haberi | Bilecik'te salça makinesine eli sıkışan vatandaş kurtarıldı

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Bilecik haberi | Bilecik'te salça makinesine eli sıkışan vatandaş kurtarıldı

Bilecik haberleri: Bilecik'te salça makinesine elini sıkıştıran kişi kurtarıldı.

Bilecik'te salça makinesine elini sıkıştıran kişi kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Bilecik ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesinde salça makinasına elini sıkıştırdığını tespit etti

Makine ile birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişinin eline, doktorlarca cerrahi müdahale yapıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

112 Acil Çağrı Cumhuriyet Bilecik Güncel Haberler

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