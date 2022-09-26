Bilecik haberi | Bilecik'te salça makinesine eli sıkışan vatandaş kurtarıldı
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Bilecik haberleri: Bilecik'te salça makinesine elini sıkıştıran kişi kurtarıldı.
Bilecik'te salça makinesine elini sıkıştıran kişi kurtarıldı.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Bilecik ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesinde salça makinasına elini sıkıştırdığını tespit etti
Makine ile birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişinin eline, doktorlarca cerrahi müdahale yapıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel