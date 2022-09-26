Bilecik haberi | Bilecik'te salça makinesine eli sıkışan vatandaş kurtarıldı Güncel Haberler Bilecik haberleri: Bilecik'te salça makinesine elini sıkıştıran kişi kurtarıldı. Bilecik'te salça makinesine elini sıkıştıran kişi kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Bilecik ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesinde salça makinasına elini sıkıştırdığını tespit etti Makine ile birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kişinin eline, doktorlarca cerrahi müdahale yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhsin Arslan 112 Acil Çağrı Cumhuriyet Bilecik Güncel Haberler

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