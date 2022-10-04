Bilecik haberi! Bilecik'te kamyonetin çarptığı yaya yaralandı Güncel Haberler Bilecik gelişmesine göre Bilecik'te bir kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı. Bilecik'te bir kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı. Dedeoğlu Caddesi'nde Utku U. yönetimindeki 11 AAN 139 plakalı kamyonet, araçların arasından yola çıkan Metin B'ye (49) çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek savrulan yaralı Metin B, park halindeki bir aracın altında sıkıştı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Baklacı Bilecik Güncel Haberler

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