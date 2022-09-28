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Bilecik haberi... Bilecik'te incir ağacından düşen 75 yaşındaki kişi öldü

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Bilecik haberi... Bilecik'te incir ağacından düşen 75 yaşındaki kişi öldü

Bilecik bölgesinden gelen habere göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi'nde incir toplamak için ağaca çıkan Necmi Yeşilbayrak (75) bir anda dengesini yitirerek düştü.

Yakınları tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilbayrak, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yeşilbayrak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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