Bilecik haberi: Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Bilecik haberlerine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. İznik- Pamukova kara yolunda seyreden M.E. (40) idaresindeki 16 APP 358 plakalı otomobil, Çerkeşli köyü mevkisinde bölünmüş yolun ortasındaki bölüme devrildi. Kazada, sürücü M.E. ile eşi F.E. (38), çocukları E.E. (4) ve Z.E. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever Pamukova Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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