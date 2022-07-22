Bilecik haberi: Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi - Haberler

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Bilecik haberi: Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
Bilecik haberi: Bilecik'te 116 Hint kök kenevir ele geçirildi

Gelen Bilecik haberlerine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 116 kök Hint keneviri ele geçiren jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 116 kök Hint keneviri ele geçiren jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden 2 şüphelinin evlerinin bahçelerinde Hint keneviri ekimi yaptıklarını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 116 Hint kök keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheliler R.A ve H.D. gözaltına alındı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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