Bilecik haber... Pazaryeri'nde trafik denetimi yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde polis ekiplerince sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları engellemek ve sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek amacıyla denetim yaptı.

İlçe girişindeki denetimde 49 araç kontrol edildi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye idari para cezası uygulanarak ehliyeti iptal edildi.

Sigortasız bir araç ile "dur" ihtarına uymayan iki araca ise toplam 2 bin 873 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.