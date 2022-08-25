Bilecik haber | Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Edinilen Bilecik haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede bir kişinin evinde ve bahçesinde kenevir ekimi yaptığını belirledi.
Ekiplerce evde ve bahçede yapılan aramada, 8 kilo 181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve N.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel