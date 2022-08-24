Bilecik haber! Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Bilecik haberleri: Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak'ta seyreden Tolga D. (37) yönetimindeki 11 ABE 431 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve arkasında bulunan Miraç Y. (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Baklacı Bilecik Kayhan Güncel Haberler

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