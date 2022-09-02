Bilecik haber | Bilecik'teki kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bilecik haberler... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli M.Ö'ye ait iş yeri ve depolarda arama yapıldı. Operasyonda, 1150 gram kaçak tütün, 170 bin adet boş makaron ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. ise gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever Bozüyük Bilecik Güncel Haberler

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