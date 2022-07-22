Bilecik haber | Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı Bilecik haber... Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Eskişehir istikametine ilerleyen A.D. yönetimindeki 38 YE 753 plakalı otomobilin motor kısmı Söğüt-Eskişehir kara yolu Oluklu köyü mevkiinde alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek itfaiyeden yardım istedi. Yoldan geçen vatandaşlar ile Söğüt Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu. AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel Bilecik Söğüt Güncel Haberler

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