Bilecik haber | Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik haber | Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik haber | Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

Bilecik haber... Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir istikametine ilerleyen A.D. yönetimindeki 38 YE 753 plakalı otomobilin motor kısmı Söğüt-Eskişehir kara yolu Oluklu köyü mevkiinde alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek itfaiyeden yardım istedi.

Yoldan geçen vatandaşlar ile Söğüt Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Bilecik Söğüt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title