Bilecik haber... Bilecik'te sağanak ve dolu etkili oldu
Bilecik haber: Bilecik'in Bozüyük İlçesinde sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Bilecik'in Bozüyük İlçesinde sağanak ve dolu günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Dodurga Beldesinde yaklaşık 20 dakika yağan dolu ekili alanlara, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi.
Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşadı.
Dodurga Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kısmen kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.
AA / Uğur Baklacı - Güncel