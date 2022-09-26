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Bilecik haber... Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Bilecik haber... Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik haber... Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki evinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Pilot Yarbay İbrahim İnanç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki evinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Pilot Yarbay İbrahim İnanç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Gazilik unvanı alan emekli İbahim İnanç memleketi Bilecik'in Bozüyük'ün ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. İnanç'a Bozüyük ilçesinde askeri tören düzenlendi.

Düzenlenen askeri törene Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Askeri tören ile birlikte kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel

Bozüyük Bilecik Kıbrıs Güncel Haberler

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