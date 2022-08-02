Bilecik haber | Bilecik'te freni boşalan kamyonet 3 araca çarptı
Bilecik haberine göre Bilecik'te freni boşalan kamyonet, park halindeki 3 otomobile çarptı.
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Bilecik'te freni boşalan kamyonet, park halindeki 3 otomobile çarptı.
Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ne 43 BD 583 plakalı kamyonetini park eden Önder Kuyucu, araçtan indiği sırada araç hareket etti.
Hızlanan kamyonet, yokuş aşağı yaklaşık 30 metre geri kayarak caddede park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.
Kamyonet ile çarptığı 3 otomobilde hasar oluştu.
Caddede önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel