Haber : Bilecik haber | Bilecik'te duvara çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik haber | Bilecik'te duvara çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Bilecik haber | Bilecik'te duvara çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Bilecik habere göre Bilecik'te kontrolden çıkan aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilal Ç. (21) idaresindeki 11 AAS 359 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karayolları Kavşağı'nda kaldırımdaki ağaca, ardından bir restoranın duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan Burak S. (25), ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Tragger Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title