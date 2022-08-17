Bilecik haber | Bilecik'te bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
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Bilecik haberler: Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Savcılığa başvuran A.K. adlı kadın, tanıştığı bir kişi ve bu kişinin 4 arkadaşının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.
Şüpheliler N.Z, H.Y, F.S, A.Y. ve C.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel