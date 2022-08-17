Bilecik haber | Bilecik'te bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Bilecik haberler: Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Savcılığa başvuran A.K. adlı kadın, tanıştığı bir kişi ve bu kişinin 4 arkadaşının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Şüpheliler N.Z, H.Y, F.S, A.Y. ve C.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Yavuz Emrah Sever İnhisar Bilecik Güncel Haberler

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