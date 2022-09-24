Bilecik haber: Bilecik'te AFAD'dan su üstü arama kurtarma tatbikatı Güncel Haberler Bilecik haberine göre Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Bilecik ekipleri, Pelitözü Göleti'nde su üstü kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Bilecik ekipleri, Pelitözü Göleti'nde su üstü kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, hizmet içi eğitim ve tatbikat programları kapsamında Pelitözü göletinde ekiplerin, su üstünde meydana gelebilecek olaylarda, olay bölgesine hızlı intikal, kazazedeye müdahale ve kurtarma teknikleri, su üstü arama kurtarma botları, ekipmanları kullanım teknik ve kabiliyet bilgilerini eğitimlerle aktif olarak görev aldığında sorun yaşamaması ve hazır bulunması için belirli periyotlarda tatbikatların yapıldığı kaydedildi. Müdürlüğe bağlı 13 kişilik ekibin, senaryo gereği aldıkları ihbarın ardından Pelitözü Göleti'ne gittiği aktarılan açıklamada, gölete düşen kişiyi boğulmaktan kurtararak sağlık personeline teslim ettikleri bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Muhsin Arslan Pelitözü Bilecik AFAD su Güncel Haberler

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