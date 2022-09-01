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Bilecik haber! Bilecik'te 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Bilecik haber! Bilecik'te 30 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Gelen Bilecik haberlerine göre Bilecik'in Söğüt ilçesinde 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 30 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçedeki bir maden sahasının inşaat bölümünde çalışanlardan bazıları öğle molasında tavuk yedikten sonra fenalaştı.

Bulantı ve kusma şikayetleriyle Söğüt Devlet Hastanesi'ne başvuran 30 işçinin tedavisine başlandı.

Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alınarak inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Bilecik Söğüt Güncel Haberler

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