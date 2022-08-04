Bilecik gündem: Osmaneli'de köylerde Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları yapılıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, köylere giderek aşılama yapmayı sürdürüyor.

Toplum Sağlığı Merkezi Aşı Sorumlusu Dr. İrem Nur Atak, Dr. Birgül Topçuoğlu ve aşı personeli köylerde vatandaşları bilgilendiriyor, aşı olanların ise hatırlatma dozu aşılarını uyguluyor.

Atak, yaptığı açıklamada, işlerinin yoğunluğundan dolayı aşı olmaya gelemeyen vatandaşlarla görüşerek aşının faydalarını anlattıklarını ifade etti.

Uygulama sayesinde vatandaşların bulundukları yerde aşı olma imkanına kavuştuğunu vurgulayan Atak, şunları kaydetti:

"Toplum sağlık merkezine ya da hastaneye gitmeden bulundukları yerde aşı olma imkanına kavuşanlar, uygulama sayesinde işlerinden geri kalmıyor. Hedefimiz yer, koşul fark etmeksizin yüzde yüz aşılama yapmaktır. Köy muhtarını önceden arayıp gidiyoruz. Halkımızın aşılarını yapıyoruz. Çok uzak köylerimiz var. Aşılarını bulundukları yerden yaptırdıkları için vatandaşlarımız çok mutlu. Ayıca köylerdeki aşı çalışmalarında bizlere he zaman destek veren muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Medetli Köy Muhtarı Gürhan Karaca ise yaşlıların uygulamadan memnun olduğunu söyleyerek, "Tarlada, bağda, bahçede çalışan vatandaşlarımızın sağlık ekipleri ayağına kadar geldikleri içinde vatandaşımız çok memnun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.