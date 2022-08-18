Bilecik gündem haberleri | Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bilecik haberleri: Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin il merkezine uyuşturucu madde sevki yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, M.A. idaresindeki motosikleti Söğüt ilçesinde durdurarak, motosiklet ile şüpheliye ait bahçede arama yaptı. Aramada, 656 gram kubar esrar ile 119 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever Jandarma Bilecik Söğüt Güncel Haberler

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