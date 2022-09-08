Bilecik gündem haberleri | Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bilecik gündem haberi | Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler G.S. ve A.Y'nin bulunduğu ev ve araçta arama yaptı. Aramada, 718 gram kubar esrar, 48 gram toz esrar ve 11 kök hintkeneviri ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Muhsin Arslan Bozüyük Bilecik Güncel Haberler

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