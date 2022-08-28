Bilecik gündem haberleri: Bilecik'te su kanalına giren minibüsteki 9 kişi yaralandı Güncel Haberler Bilecik haber: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına giren minibüsteki 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına giren minibüsteki 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine seyreden Ahmet G. (54) idaresindeki 34 DMV 370 plakalı minibüs yoldan çıktı. Yolun yaklaşık 5 metre aşağısında bulunan su kanalına girerek durabilen minibüste bulunan yolculardan 3'ü ağır, 6'sı hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce minibüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Zeki Ceyhan Osmaneli Sakarya Bilecik su Güncel Haberler

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