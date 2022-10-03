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Bilecik gündem haberleri... Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

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Bilecik gündem haberleri... Bilecik'te hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı

Bilecik gündem haberi... Bilecik'te ev ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Bilecik'te ev ve bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Merkeze bağlı köy ve bağ evlerinden hırsızlık ihbarlarını değerlendiren jandarma asayiş ekipleri, köy girişlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları kayıtlarıyla şüphelileri tespit eden ekipler, iki şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Jandarma Bilecik Güncel Haberler

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