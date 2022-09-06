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Bilecik gündem haberleri: Bilecik'te aynı sokağa park edilen 11 aracın lastikleri kesildi

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Bilecik gündem haberleri: Bilecik'te aynı sokağa park edilen 11 aracın lastikleri kesildi

Bilecik gündem haberine göre Bilecik'te bir sokaktaki 11 aracın lastiklerine kesici aletle zarar verildi.

Bilecik'te bir sokaktaki 11 aracın lastiklerine kesici aletle zarar verildi.

Gazipaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta park halindeki araçların sahiplerinden bazıları, lastiklerdeki kesici alet izlerini fark etti.

Bu kişilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 11 lastiğin kesilerek patlatıldığını belirledi.

Araç sahiplerinden Murat Sarı, AA muhabirine, sabah işe gittikten sonra kendisine telefonla aracının lastiğinin patlatıldığının söylendiğini anlattı.

Sokakta daha önce park konusunda sorun yaşanmadığını dile getiren Sarı, "Bizim sokağımız biraz kör bir sokak. Geceleri kim olduğunu bilemediğimiz kişiler çok fazla dolaşıyor. Cami inşaatının içinde olsun burada olsun kim olduğunu bilmediğimiz kişiler dolaşıyor. Polis takip ediyor. Gerekeni yapacaktır, eminim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Gazipaşa Tragger Bilecik Futbol Güncel Haberler

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