Bilecik gündem haberleri: Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Semih Şahin ve tutuklu eski Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E. hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Bilecik Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, mahkeme tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Şahin ve tutuklu bulunan dönemin Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, "Rüşvet almak" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamede, şüpheli Selçuk E'nin, şüpheli Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

İddianamede, rüşvet olayıyla ilgili somut olarak, "Telefon inceleme tutanağı ile sabit olduğu üzere 30/12/2021 günü saat 15.18'de şüpheli Selçuk E'nin müşteki H.D'yi arayarak resmi olarak tespit edilen tutarın 42 milyon liraya (AVM satışı için belirlenen fiyat) çekildiği, 1 milyon TL'yi elden alacakları ve anlaştıkları alacaklarından da 500 bin TL'yi sildikleri şeklinde görüşme gerçekleştirdikleri esnada yine güvenlik kamera kayıtları ile sabit olduğu üzere diğer şüpheli Semih Şahin'in, Selçuk E'nin odasında olduğu tutanaklarla sabittir. Bu dahi anlaşma gerçekleştiğinde her iki şüphelinin aynı ortamda iştirak iradesi içerisinde hareket ettikleri ve TCK 252/3 hükmü gereği üzerlerine atılı suçun sübut bulduğunun kanıtı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Semih Şahin ve iştirak iradesi içerisinde birlikte hareket ettiği şüpheli Selçuk E'nin, müştekilerin yüklenicisi ve potansiyel alıcısı oldukları Bilecik merkezde bulunan AVM inşaatı projesinin satış bedelinin belirlenmesi hususunda anlaşmaları karşılığında 200 bin Amerikan doları nakit para ve 130 bin Amerikan doları bedelli senet tutarında rüşvet istemek ve bu rüşvetin verilmesi konusunda varılan anlaşma sonrası 19/01/2022 tarihinde rüşvete konu paranın teslimi sonrası yakalanması suretiyle üzerlerine atılı TCK'nın 252/2. maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçunu işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

Rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiaları üzerine 19 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Selçuk E. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden geçici olarak uzaklaştırılan Şahin ise CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 14 Haziran'da partiden ihraç edilmişti.