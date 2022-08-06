Bilecik gündem haberleri... Akşener, Bilecik Gölpazarı Esnafını Ziyaret Etti, Dertlerini Dinledi - Haberler

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Bilecik gündem haberleri... Akşener, Bilecik Gölpazarı Esnafını Ziyaret Etti, Dertlerini Dinledi

Bilecik gündem haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Bir esnaf, Akşener'in; "Bu kazancınla burada ev bakabilir misin" sorusuna "Şu şartlarda herkes için zor" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye çapında esnaf ziyaretlerinin ikinci turuna devam ediyor. Akşener, bugün Bilecik'in; Pazaryeri, Söğüt, Gölpazarı ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. Akşener ayrıca tarihi Bilecik'te bulunan tarihi Ertuğrul Gazi Türbesi'ni de ziyaret etti.

Akşener'in Bilecik'te son durağı Gölpazarı ilçesi oldu. Akşener, Gölpazarı'nda kadınlar tarafından karanfillerle karşılandı.  Gölpazarılı bir esnaf, Akşener'in; "Bu kazancınla burada ev bakabilir misin" sorusuna "Şu şartlarda herkes için zor" yanıtını verdi.

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Gölpazarı Bilecik Güncel Haberler

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