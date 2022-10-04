Bilecik gündem haberi... Pazaryeri'nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Güncel Haberler Gelen Bilecik haberine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bilecik Milli Parklar Müdürlüğü ile Bilecik Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sahipsiz başıboş hayvanlara yem bıraktı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bilecik Milli Parklar Müdürlüğü ile Bilecik Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sahipsiz başıboş hayvanlara yem bıraktı. Küçükelmalı Tabiat Parkında düzenlenen etkinliğe Bilecik Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, şube personeli ile Bilecik İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler katıldı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Öztosun Bilecik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bilecik gündem haberi... Pazaryeri'nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.