Bilecik gündem haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret - Haberler

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Bilecik gündem haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret

Bilecik gündem haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret

Bilecik haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ün, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genel Müdür Aygöl'ün Bilecik'te bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Aygöl'ün, Vali Yardımcısı Akgün Corav'ı ziyaretinde kentte yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi.

Aygöl'ün daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda ilçe nüfus müdürleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldiği kaydedildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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