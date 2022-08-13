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Bilecik gündem haberi... Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

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Bilecik gündem haberi... Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Bilecik haberlerine göre Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı.

Şüpheliler M.A. ve K.K'nin gözaltına alındığı adreste yapılan aramalarda 3 bin 920 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Zanlılardan M.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bilecik Güncel Haberler

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