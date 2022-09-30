Bilecik haberleri: Bilecik'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bilecik gündem haberi... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Organize Sanayi 8. Cadde'de seyreden Rüştü K. (19) yönetimindeki 11 AAB 357 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emin A'nın (52) kullandığı 26 AAZ 427 plakalı tır çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Rüştü K'nin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel